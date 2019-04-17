Состав Шахтера на матч с Днепром-1

Новости спорта: Коваленко не попал в заявку “Шахтера” на матч с “Днепром-1” из-за травмы.

Полузащитник донецкого футбольного клуба “Шахтер” Виктор Коваленко пропустит полуфинальный матч Кубка Украины против “Днепра-1”.

У Виктора Коваленко повреждение паха. Об этом сообщает Tribuna.com.

“Полузащитник “Шахтера” Виктор Коваленко пропустит полуфинальный матч Кубка Украины с “Днепром-1”. По информации телеканала “Футбол 1”, у полузащитника повреждение паха”, - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 17 апреля, в Петрово и Днепре состоятся поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу. В первом противостоянии игрового дня в 16.00 сойдутся представитель первой лиги "Ингулец" и луганская "Заря", а в 18.30 телеканал "2+2" будет транслировать встречу лидера первой лиги "Днепр-1" и действующего обладателя титула донецкого "Шахтера".

Вечером 16 апреля "горняки" прилетели в Днепр в следующем составе:

вратари - Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

защитники - Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Исмаили;

полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Маркиньос Сиприано, Тете, Веллингтон Нем, Фернандо, Манор Соломон, Дентиньо;

нападающий - Оларенважу Кайоде.