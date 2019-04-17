Манчестер Сити - Тоттенхэм: прогноз на матч 17.04.2019

Новости спорта: Первый матч, который был сыгран на новом стадионе Тоттенхэма, закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Несмотря на поражение, Сити все еще остается фаворитом в этой паре. Поддержка родных болельщиков должна помочь «горожанам» добиться необходимого результата, но футбол уже не раз преподносил нам сюрпризы, так что предугадать итоговый исход крайне сложно.

На выходных команды одержали уверенные победы в чемпионате Англии. Сити на выезде обыграл Кристал Пэлас со счетом 3:1, а Тоттенхэм на своем стадионе разгромил Хаддерсфилд 4:0. Сити идет вторым в чемпионате, проигрывая Ливерпулю 2 очка, но имея игру в запасе. «Шпоры» удерживают третью позицию, набрав на 1 очко больше, чем Арсенал.

В предстоящем матче «горожане» не могут рассчитывать на помощь Клаудио Браво и Александра Зинченко. У лондонцев проблем побольше: не сыграют Харри Кейн, Серж Орье, Харри Уинкс и Эрик Дайер. Также под вопросом участие Эрика Ламелы и Делле Алли, которые только недавно возобновили тренировки.

Прогноз букмекеров:

Специалисты из William Hill оценивают шансы на победу "горожан" в 1,3, на победу команды Маурисио Почеттино — в 10, на ничью — в 5,5. Проход МС оценивается в 1,57, лондонского клуба - в 2,25.

За всю историю команды встречались 158 раз. Результаты весьма равные: 62 победы на счету у Манчестер Сити, 61 раз побеждал Тоттенхэм и 35 матчей закончилось вничью.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уолкер, Отаменди, Ляпорт, Менди – Давид Силва, Фернандиньо, Де Брюйне – Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз – Сиссоко, Ваньяма – Эриксен, Лукас, Сон – Льоренте