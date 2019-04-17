Порту - Ливерпуль: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Португальские "драконы" попытаются сотворить громкую сенсацию в Лиге чемпионов.

17 апреля в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов встретятся португальский "Порту" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Порту на стадионе "Драгау".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча между португальским и английским клубами запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

Из-за травм в поединке не примут участие защитники "Ливерпуля" Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен. "Порту" не поможет нападающий Венсан Абубакар.

"Порту" и "Ливерпуль" ранее между собой встречались 5 раз. В этих играх португальцы не смогли одержать ни одной победы - трижды выигрывал "Ливерпуль" и еще два матча завершились вничью. Разница мячей 12-2 в пользу "Ливерпуля".

Фаворитом матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех португальцев предлагается коэффициент 3,75.