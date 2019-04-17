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Манчестер Сити - Тоттенхэм: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Тоттенхэм: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
16:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня английские клубы сойдутся в битве за путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

17 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". В первом матче "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 0:1.

Начало встречи в 22:00. Трансляция на канале "Футбол 2".

Из-за травм этот поединок пропустит целая группа игроков. "Манчестер Сити" не досчитался вратаря Клаудио Браво и украинского полузащитника Александра Зинченко. "Тоттенхэму" не помогут защитник Серж Орье, полузащитники Эрик Дайер и Харри Уинкс, а также нападающие Винсент Янссен и Харри Кейн.

До нынешнего сезона в еврокубках пути команд ранее не пересекались. "Шпоры" трижды играли с соотечественниками в 60-70 годах прошлого века. В этих противостояниях "Тоттенхэм Хотспур" одержал три победы, раз сыграл вничью и дважды проиграл.

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"Горожане" в еврокубках играть с соотечественниками не умеют. С учетом результата первого матча в Лондоне они проиграли уже пять матчей из пяти.

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ЛЧ.
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