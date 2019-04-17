Президент Олимпика прокомментировал отставку Шевчука

Новости спорта: Владислав Гельзин сказал, что они с Шевчуком приняли обоюдное решение.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал отставку гдавного тренера команды Вячеслава Шевчука.

"Вчера приняли такое решение после разговора с Шевчуком. Он честный парень. Сказал, что с результатом не получается, поэтому хочет завершить работу в команде. В итоге приняли обоюдное решение.

Я готов был продолжить с ним сотрудничество, он перестраивал команду, но с результатом, к сожалению, не получалось. Мы катимся таким образом в Первую лигу. Надеюсь, эта встряска поможет команде, чтобы выйти из этого положения", – сказал Гельзин.

Напомним, что 39-летний специалист возглавил дончан в начале октября 2018 года. Под руководством украинского коуча в УПЛ команда добыла только одну победу, сыграв при этом 6 раз вничью и потерпев 7 поражений.