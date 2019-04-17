Шахтер на последних минутах пробился в финал Кубка Украины (Видео)

Новости спорта: Донецкий Шахтер сумел дожать Днепр-1 на последних минутах и пройти в финал Кубка Украины.

Матч для обоих коллективов стал очень сложным и энергозатратным. Когда казалось, что дело идет к овертайму забил Шахтер. Дентиньо сумел завершить подачу с правого фланга от Соломона точным ударом головой - 0:1.

Добил хозяев все тот-же Соломон, вернее его активные действия в атаке. Ударив по воротам он попал в Антонио, от которого мяч отправился в дальний угол - 0:2.

Шахтер проходит в финал национального Кубка, где его уже ждет сенсационный перволиговый Ингулец.

Отметим, что финал в Запорожье будет девятым подряд для «горняков», в шести из которых они праздновали победу.