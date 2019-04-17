Манчестер Сити - Тоттенхэм: составы команд на матч Лиги чемпионов 17.04.2019

Новости спорта: "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили стартовые составы на ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити": Эде рсон, Уокер, Лапорт, Компани, Менди, Гюндоган, де Брюйне, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Моура.

Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 22:00 по киевскому времени. Обслуживать её будет турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0 в пользу «шпор». В полуфинале турнира победитель этой пары сыграет с «Аяксом», который днём ранее обыграл «Ювентус».