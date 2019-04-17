Порту - Ливерпуль: составы команд на матч Лиги чемпионов 17.04.2019

Новости спорта: Сегодня, 17 апреля, Поррту принимает Ливерпуль в рамках матча Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Порту" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе "Драгау" в Порту и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

"Порту": Касильяс, Пепе, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Эррера, Браими, Отавио, Марега.

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги.

В первой встрече, проходившей на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, победу со счётом 2:0 одержала английская команда. Голами отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино.

В 1/8 финала "Ливерпуль" переиграл "Баварию". В первом матче в Англии команды не выявили победителя, сыграв со счётом 0:0. В ответной встрече, в Германии, красные одержали победу со счётом 3:1.