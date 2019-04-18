Манчестер Сити победил Тоттенхэм, но покинул Лигу чемпионов

Новости спорта: Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".

Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Этихад". Победу в матче со счетом 4:3 одержали хозяева.

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм

Голы: Стерлинг 4', 21', Бернарду Силва 11', Агуэро 59' - Сон 7', 10', Льоренте 73'

Предупреждения: Сиссоко 41', Сон 48', Роуз 54', Ваньяма 77'

Первый матч 0:1

Во втором тайме Серио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество "горожан" до минимума.

Отметим, что три результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.