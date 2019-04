Манчестер Сити - Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча

Сегодня, 17 апреля, состоятся 2 ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В частности, Манчестер Сити на стадионе "Сити оф Манчестер" примет другой английский клуб - Тоттенхэм. Игру рассудит турецкий рефери Джюнейт Чакыр, начало противостояния в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине встречу покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом матче Тоттенхэм на своем новом стадионе минимально обыграл Горожан со счетом 1:0.

Текстовая онлайн-трансляция матча:

Публика приветствовала местных любимцев перед игрой:

