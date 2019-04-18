Ливерпуль разгромил Порту в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов

Новости спорта: В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Порту" принимал "Ливерпуль".

Встреча состоялась на стадионе "Драгау" в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Садио Мане. Полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах отправил второй мяч в ворота "Порту" на 65-й минуте. Через 3 минуты защитник португальской команды Эдер Милитао забил единственный гол хозяев. На 77-й минуте третий гол "Ливерпуля" забил вышедший на замену форвард Роберто Фирмино. До разгромного счёт в концовке встречи довёл защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, "Ливерпуль" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а "Порту" завершил выступление в турнире. Мерсисайдцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с "Барселоной".