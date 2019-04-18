Мане покорилось уникальное достижения в Лиге чемпионов

Новости спорта: Один из лидеров Садио Мане забивал на каждой стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане, отличившись голом в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против Порту, продолжил свою впечатляющую результативную серию в матчах плей-офф, забивая на каждой стадии турнира за Ливерпуль.

Сенегальський форвард впервые забил в 1/8 финала Лиги Чемпионов в 2018 году в выездном матче против Порту, который Ливерпуль выиграл со счетом 5:0. Также в прошлом сезоне Мане забивал в ворота Манчестер Сити (3:0) в 1/4 финала, Роме в полуфинале (в обоих матчах — 5:1 и 2:4) и Реалу в финальном матче (поражение 1:3).

В этом сезоне Мане в 1/8 финала дважды забил Баварии, наконец вчера помог Ливерпулю разгромить Порту со счетом 4:1, забив первый мяч в игре.

Напомним, что в полуфинале Ливерпуль сразится с Барселоной. Первый матч 30 апреля пройдет на Камп Ноу, ответная игра 7 мая на Анфилд Роуд.