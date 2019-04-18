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Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника

Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника
13:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: 22-летний Йонатан Коэн попал в сферу интересов двух украинских грандов.

Нападающий тель-авивского Маккаби Йонатан Коэн привлек внимание ведущих клубов Украины. Как стало известно, за форвардом сборной Израиля, дебютировавшим в национальной команде страны в марте этого года, наблюдают селекционеры Динамо и Шахтера.

Всего в активе футболиста в нынешнем сезоне 20 матчей за Маккаби во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и сделал 5 ассистов. По данным СМИ, Коэн входит в сферу интересов Брондбю, Зенита и Вольфсбурга.

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По мнению австрийского наставника сборной Израиля Андреаса Херцога, Коэн в ближайшее время станет ключевым игроком национальной команды своей страны.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Йонатан Коэн, ФК Динмо.
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