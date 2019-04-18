Шахтер и Динамо поборются за израильского полузащитника

Новости спорта: 22-летний Йонатан Коэн попал в сферу интересов двух украинских грандов.

Нападающий тель-авивского Маккаби Йонатан Коэн привлек внимание ведущих клубов Украины. Как стало известно, за форвардом сборной Израиля, дебютировавшим в национальной команде страны в марте этого года, наблюдают селекционеры Динамо и Шахтера.

Всего в активе футболиста в нынешнем сезоне 20 матчей за Маккаби во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и сделал 5 ассистов. По данным СМИ, Коэн входит в сферу интересов Брондбю, Зенита и Вольфсбурга.

По мнению австрийского наставника сборной Израиля Андреаса Херцога, Коэн в ближайшее время станет ключевым игроком национальной команды своей страны.