Футболисты Динамо начали подготовку к игре с Шахтером

Новости спорта: Футболисты киевского клуба “Динамо” начали подготовку к матчу против донецкого “Шахтера”, который состоится 24 апреля в рамках 25 тура УПЛ.

В среду, 17 апреля, киевское “Динамо” провело первую тренировку перед матчем 25 тура УПЛ против донецкого “Шахтера”. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

В тренировке приняли участие 28 футболистов – 4 вратаря и 24 полевых игрока. Первую часть тренировки футболисты посвятили беговой работе, а вторая уже стала игровой. Игроки были поделены на четыре команды и провели мини-турнир на маленькие ворота. Завершилось занятие ударами по воротам из-за пределов штрафной.

К занятиям в общей группе приступил полузащитник Миккель Дуэлунд, получивший тяжелую травму в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского “Яблонця”. Датский легионер активно набирает форму и готов выйти на поле уже в ближайших матчах.

Завтра, 19 апреля, “Динамо” проведет товарищеский матч с полтавской “Ворсклой”. Спарринг пройдет на стадионе “Динамо” имени Валерия Лобановского и начнется в 14.00.

Поединок “Динамо” - “Шахтер” состоится 24 апреля на “Олимпийском” и начнется в 18.30.