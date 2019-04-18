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СМИ: Роналду готов покинуть Ювентус

СМИ: Роналду готов покинуть Ювентус
22:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду может покинуть Ювентус в 2020 году.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб до окончания контракта, действующего до лета 2022 года, утверждает Sport.es со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, португальский футболист остался крайне разочарован вылетом бьянконери из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по итогам противостояния с "Аяксом". 34-летний форвард не станет покидать команду по окончании нынешнего сезона, однако готов сделать это летом 2020 года – за два года до истечения соглашения.

Роналду-младший забил 12 голов за 2 матча (Видео)

Роналду перешёл в "Ювентус" летом прошлого года из мадридского "Реала", с которым он успел выиграть четыре Лиги чемпионов за пять лет. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира итальянская команда уступила "Аяксу" (1:1 и 1:2). Таким образом, португалец не сыграет в полуфинале соревнования впервые за девять лет.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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