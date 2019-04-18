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Футболист травмировал одноклубника, который выходил на замену (Видео)

Футболист травмировал одноклубника, который выходил на замену (Видео)
16:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: pixabay

Новости спорта: Необычный случай произошел в чемпионате Швеции.

В матче второго дивизиона Швеции "Эстер" – "Дегерфорс" произошёл курьёзный случай.

Во втором тайме при счёте 1:1 тренерский штаб гостей принял решение произвести замену. Игрок, который должен был покинуть поле, отправился в сторону скамейки запасных и, приветствуя своего партнёра, которому предстояло войти в игру, случайно ударил его в глаз. Вышедший на поле футболист сделал несколько шагов, но вскоре понял, что испытывает слишком сильную боль, чтобы участвовать в матче.

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В итоге пострадавшего пришлось заменить, а встреча завершилась с тем же счётом. После матча игрок рассказал, что команда в раздевалке посмеялась над инцидентом, и выразил надежду, что партнёры впредь будут вести себя аккуратнее.

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