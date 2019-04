Футболист травмировал одноклубника, который выходил на замену (Видео)

В матче второго дивизиона Швеции "Эстер" – "Дегерфорс" произошёл курьёзный случай.

Во втором тайме при счёте 1:1 тренерский штаб гостей принял решение произвести замену. Игрок, который должен был покинуть поле, отправился в сторону скамейки запасных и, приветствуя своего партнёра, которому предстояло войти в игру, случайно ударил его в глаз. Вышедший на поле футболист сделал несколько шагов, но вскоре понял, что испытывает слишком сильную боль, чтобы участвовать в матче.

Swedish player Mattias Ozgun got poked in the eye by his team-mate while coming on and immediately had to go off injured pic.twitter.com/l0xDZ8kQA9

— Metro Sport (@Metro_Sport) 17 апреля 2019 г.