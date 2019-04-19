Челси изменил цену на Азара

Новости спорта: Лондонский "Челси" снизил цену на нападающего Эдена Азара в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает AS, решение синих было принято в ходе переговоров с мадридским "Реалом", желающим усилиться бельгийским игроком после окончания нынешнего сезона. Ранее "Челси" требовал за Азара около € 116 млн, однако теперь цена на форварда была снижена до € 103-105 млн.

"Королевский клуб" готов заплатить за 28-летнего футболиста € 80-90 млн. Переговоры продолжаются.

Азар перешёл в "Челси" летом 2012 года из "Лилля". Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 16 голов (4 — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.