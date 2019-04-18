Ингулец за выход в финал Кубка Украины получил миллион гривен

Новости спорта: Главный тренер Сергей Лавриненко озвучил премиальные за победу над Зарей.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко сообщил, что его команда получила миллион гривен в качестве премиальных за выход в финал Кубка Украины.

"Премиальные за победу? Вошел президент и озвучил премиальные, миллион гривен. Мы понимаем, что для Премьер-лиги, возможно, это не большая сумма, но для нас просто огромная", — сказал Лавриненко телеканалу Футбол.

Напомним, в полуфинальном поединке перволиговая команда на своем поле смогла одолеть луганскую Зарю (2:1).

К слову Ингулец — первый представитель в истории Первой лиги, который примет участие в финальном матче Кубка Украины.