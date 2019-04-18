Скачать
Четверг, 18.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
Манчестер Сити победил Тоттенхэм, но покинул Лигу чемпионов
Манчестер Сити победил Тоттенхэм, но покинул Лигу чемпионов

Ингулец за выход в финал Кубка Украины получил миллион гривен

Ингулец за выход в финал Кубка Украины получил миллион гривен
17:09 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Ингулец

Новости спорта: Главный тренер Сергей Лавриненко озвучил премиальные за победу над Зарей.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко сообщил, что его команда получила миллион гривен в качестве премиальных за выход в финал Кубка Украины.

"Премиальные за победу? Вошел президент и озвучил премиальные, миллион гривен. Мы понимаем, что для Премьер-лиги, возможно, это не большая сумма, но для нас просто огромная", — сказал Лавриненко телеканалу Футбол.

Напомним, в полуфинальном поединке перволиговая команда на своем поле смогла одолеть луганскую Зарю (2:1).

Шахтер на последних минутах пробился в финал Кубка Украины (Видео)

К слову Ингулец — первый представитель в истории Первой лиги, который примет участие в финальном матче Кубка Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Ингулец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "К черту VAR": Фернандиньо - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов
02 Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
03 Порту - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
04 Джошуа заговорил о бое с Усиком
05 Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь