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Главного тренера сборной Шотландии освободили от должности

Главного тренера сборной Шотландии освободили от должности
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Шотландская футбольная ассоциация уволила Алекса Маклиша с поста главного тренера национальной команды.

60-летний наставник работал со сборной с февраля 2018 года. Под его руководством шотландцы провели 12 матчей: 5 побед и 7 поражений, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

"Я благодарен за возможность работать со сборной. Приложил все усилия для достижения успеха. Горжусь тем, что вместе мы вышли на оптимальный уровень в Лиге наций и будем играть в плей-офф ЧЕ-2020, что дает нам реальную возможность впервые за последние 20 лет выйти на большой турнир", - сказал Маклиш.

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Шотландия заняла первое место в группе Лиги наций лиги С. А вот в отборочной группе Евро-2020 шотландцы сначала сенсационно уступили сборной Казахстана (0:3), а затем со скормним счетом победили Сан-Марино (2:0).

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Сборная Шотландии, Футбол, Новости футбола, Алекс Маклиш.
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