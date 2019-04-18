СМИ: Переход Азара в Реал будет согласован в ближайшие дни

Новости спорта: Все три стороны сделки дали согласие на переход.

Вингер "Челси" Эден Азар перейдёт в "Реал", сообщает Marca.

По информации источника, соглашение по трансферу бельгийца может быть достигнуто в ближайшие дни. Все три стороны сделки дали согласие на переход, который оценивается в € 100 млн. 28-летний игрок "пенсионеров" станет третьим летним новичком на "Сантьяго Бернабеу" после Родриго Гоэша из "Сантоса" и Эдера Милитао из "Порту". Азар был приоритетной трансферной целью для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана после его возвращения в команду. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес дал обещание французскому наставнику заполучить игрока.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 44 матчах, отметился 19 результативными передачами и 12 голевыми передачами.