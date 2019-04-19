Скачать
Пятница, 19.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019

Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
00:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

Айнтрахт Ф — Бенфика 2:0 (первый матч 2:4)

Голы: Костич, 37, Роде, 66

Айнтрахт Ф: Трапп — Да Коста, Абрахам, Хасебе, Фалетт (Виллемс, 90) — Фернандес, Роде (Торро, 86) — Костич, Гачинович, Ребич — Йович (Пасьенсиа, 76).

Бенфика: Влаходимос — Алмейда (Жонас, 80), Диаш, Жардель, Гримальдо — Фернандеш, Самарис (Пицци, 70), Фейса, Рафа Силва (Сальвио, 72) — Жоау Фелиш, Сеферович.

Предупреждения: Абрахам, Фалетт, Ребич — Фелиш.

"К черту VAR": Фернандиньо - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов

Челси — Славия 4:3 (первый матч — 1:0)

Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (в свои ворота), Жиру, 17 — Соучек, 26, Севчик, 51, 55.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон – Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо, 70) – Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру, Азар (Виллиан, 65).

Славия: Коларж – Кудела, Нгаду-Нгаджи, Дели, Борил – Соучек, Крал – Севчик (Стох, 78), Траоре, Жмрхал (Шкода, 85) -Масопуст (Олаинка, 52).

Предупреждения: Канте, Эмерсон, Кепа, Луис — Соучек, Кудела.

Валенсия - Вильярреал 2:0 (первый матч 3:1)

Голы: Тони Лато, 13, Парехо, 54

Валенсия: Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина

Вильярреал: Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено

Предупреждения: Раба, Педраса, Фунес Мори, Ратиу, Коклен.

Наполи — Арсенал 0:1

Гол: Ляказетт, 36

Наполи: Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68)

Предупреждения: Инсинье, Чех, Кальехон.

Таким образом, полуфинальные пары Лиги Европы выглядят следующим образом:

Арсенал — Валенсия

Айнтрахт Франкфурт — Челси

Первые поединки пройдут 2 мая, ответные встречи команды проведут 9 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)
02 Английские клубы побили рекорд в Лиге чемпионов
03 Пулев и Ковнацки отказались от боя с Джошуа
04 Кейн показал свою реакцию перед телевизором после матча МС - Тоттенхэм (Видео)
05 Яя Туре провел мастер-класс для воспитанников Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь