Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019

Айнтрахт Ф — Бенфика 2:0 (первый матч 2:4)
Голы: Костич, 37, Роде, 66
Айнтрахт Ф: Трапп — Да Коста, Абрахам, Хасебе, Фалетт (Виллемс, 90) — Фернандес, Роде (Торро, 86) — Костич, Гачинович, Ребич — Йович (Пасьенсиа, 76).
Бенфика: Влаходимос — Алмейда (Жонас, 80), Диаш, Жардель, Гримальдо — Фернандеш, Самарис (Пицци, 70), Фейса, Рафа Силва (Сальвио, 72) — Жоау Фелиш, Сеферович.
Предупреждения: Абрахам, Фалетт, Ребич — Фелиш.
Челси — Славия 4:3 (первый матч — 1:0)
Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (в свои ворота), Жиру, 17 — Соучек, 26, Севчик, 51, 55.
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон – Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо, 70) – Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру, Азар (Виллиан, 65).
Славия: Коларж – Кудела, Нгаду-Нгаджи, Дели, Борил – Соучек, Крал – Севчик (Стох, 78), Траоре, Жмрхал (Шкода, 85) -Масопуст (Олаинка, 52).
Предупреждения: Канте, Эмерсон, Кепа, Луис — Соучек, Кудела.
Валенсия - Вильярреал 2:0 (первый матч 3:1)
Голы: Тони Лато, 13, Парехо, 54
Валенсия: Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина
Вильярреал: Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено
Предупреждения: Раба, Педраса, Фунес Мори, Ратиу, Коклен.
Наполи — Арсенал 0:1
Гол: Ляказетт, 36
Наполи: Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68)
Предупреждения: Инсинье, Чех, Кальехон.
Таким образом, полуфинальные пары Лиги Европы выглядят следующим образом:
Арсенал — Валенсия
Айнтрахт Франкфурт — Челси
Первые поединки пройдут 2 мая, ответные встречи команды проведут 9 мая.