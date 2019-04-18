"К черту VAR": Фернандиньо - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Сити не согласен с решением арбитра.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет из полуфинала Лиги чемпионов от Тоттенхэма. Бразилец был недоволен системой видеопомощи арбитрам VAR.

В компенсированное время нападающий "горожан" Рахим Стерлинг забил пятый гол, но взятие ворот было отменено из-за вне игры. Арбитр в этом эпизоде прибегнул к помощи VAR.

"К черту VAR", - сказал бразилец в микс-зоне после матча.

Тоттенхэм пробился в полуфинал турнира, несмотря на поражение в ответном матче 1/4 финала от Манчестер Сити.

Напомним, в первой встрече Манчестер Сити в гостях проиграли (0:1), а в ответной игре победили (4:3).