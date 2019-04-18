"К черту VAR": Фернандиньо - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет из полуфинала Лиги чемпионов от Тоттенхэма. Бразилец был недоволен системой видеопомощи арбитрам VAR.
В компенсированное время нападающий "горожан" Рахим Стерлинг забил пятый гол, но взятие ворот было отменено из-за вне игры. Арбитр в этом эпизоде прибегнул к помощи VAR.
Replay of Aguero being offside on Sterling Goal .VAR pic.twitter.com/L2hzi8i6mt#MCITOT #spurs #UCL #ChampionsLeague #ManCitySpurs #mancity— Follow to watch Football videos (@footyclantv) 17 апреля 2019 г.
"К черту VAR", - сказал бразилец в микс-зоне после матча.
Тоттенхэм пробился в полуфинал турнира, несмотря на поражение в ответном матче 1/4 финала от Манчестер Сити.
Напомним, в первой встрече Манчестер Сити в гостях проиграли (0:1), а в ответной игре победили (4:3).