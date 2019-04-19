Яя Туре провел мастер-класс для юных футболистов Динамо (Видео)

18 апреля на учебно-тренировочной базе «Динамо» состоялось неординарное событие. Знаменитый футболист, бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, который в свое время выступал в чемпионате Украины, провел мастер-класс для юных воспитанников динамовской академии.