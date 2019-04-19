Леганес попросил Реал продлить аренду Лунина

Новости спорта: "Пепинерос" пока так и не смогли договориться о продлении контракта с основным голкипером Иваном Куэльяром.

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины по футболу Андрей Лунин, играющий ныне на правах аренды за Леганес, может провести в стане "пепинерос" и следующий сезон, утверждает Marca.

Несмотря на то, что украинец провел лишь 5 матчей за клуб, руководство довольно его игрой и попросил "сливочных" продлить срок арендного соглашения.

Влияет также тот факт, что Леганес пока что не смог договориться о продлении контракта с основным кипером Иваном Куэльяром. Именно поэтому Андрей может стать основным вратарем команды в сезоне 2019/20.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет вернуть Лунина и продать Куртуа.