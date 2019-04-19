Феррейра Карраско хочет перейти в Милан

Новости спорта: Вингер Далянь Ифан хочет вернуться в Европу.

Полузащитник Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско может перейти в Милан или Арсенал, сообщает издание Mundo Deportivo.

Карраско хочет вернуться в Европу и находится в поисках вариантов для продолжения карьеры. По информации источника, Милан и Арсенал являются главными фаворитами в борьбе за 25-летнего игрока.

Карраско перешел в Далянь Ифан в феврале 2018-го из мадридского Атлетико. В текущем сезоне бельгиец провел 5 матчей в составе китайского клуба, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Милан нацелился на защитника Аталанты Тимоти Кастанье.