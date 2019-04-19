Наставник Тоттенхэма - о трансферных планах клуба на лето

Новости спорта: Аргентинец планирует приобрести до пяти футболистов летом.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино планирует получить от руководства клуба 150 млн фунтов стерлингов (примерно 170 млн евро) на летние трансферы. Об этом сообщает Daily Mail.

В два предыдущих трансферных окна "шпоры" не получили ни одного новичка, поскольку все финансовые ресурсы клуба были направлены на строительство нового стадиона.

Теперь аргентинский специалист хочет приобрести до пяти футболистов в летнее трансферное окно.

Источник утверждает, что изначально руководство клуба выделит 60 млн фунтов на покупки, однако некоторые игроки будут проданы, в итоге бюджет может пополниться еще приблизительно на 90-100 млн.