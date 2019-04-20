СМИ: восемь футболист хотят покинуть Манчестер Сити

Новости спорта: В число этих футболистов входят форварды Лерой Сане и Габриэл Жезус.

Ряд футболистов Манчестер Сити выразили желание покинуть клуб во время летнего межсезонья.

Как сообщает El Chiringuito, английскую команду летом могут покинуть сразу восемь игроков.

В их числе оказались нападающие Лерой Сане и Габриэл Жезус. Футболистов не устраивает их роль в клубе, а также отсутствие игровой практики в последнее время.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм (3:4), но не смог пройти дальше за счет домашнего поражения (1:0) и меньшего количества выездных голов. В этом поединке Сане вышел на замену лишь на 84-й минуте, а Жезус и вовсе не появился на поле.