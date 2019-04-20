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СМИ: восемь футболист хотят покинуть Манчестер Сити

СМИ: восемь футболист хотят покинуть Манчестер Сити
06:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В число этих футболистов входят форварды Лерой Сане и Габриэл Жезус.

Ряд футболистов Манчестер Сити выразили желание покинуть клуб во время летнего межсезонья.

Как сообщает El Chiringuito, английскую команду летом могут покинуть сразу восемь игроков.

В их числе оказались нападающие Лерой Сане и Габриэл Жезус. Футболистов не устраивает их роль в клубе, а также отсутствие игровой практики в последнее время.

"VAR в действии": Франков о матче Манчестер Сити - Тоттенхэм

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм (3:4), но не смог пройти дальше за счет домашнего поражения (1:0) и меньшего количества выездных голов. В этом поединке Сане вышел на замену лишь на 84-й минуте, а Жезус и вовсе не появился на поле.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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