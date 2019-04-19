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Защитник Арсенала Монреаль по ходу матча с Наполи покинул поле на 5 минут

Защитник Арсенала Монреаль по ходу матча с Наполи покинул поле на 5 минут
18:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Начо Монреаль неожиданно во время второго тайма ушел с поля на несколько минут, а затем вернулся.

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы лондонский Арсенал обыграл Наполи на выезде со счетом 0:1, и прошел в полуфинал без особых проблем.

Однако матч не обошелся без интересных моментов. Защитник "канониров" Начо Монреаль во втором тайме, уже после того, как его команда забила гол, покинул поле в неизвестном направлении. И, что самое интересное, он вернулся в игру через 5 минут.

Корреспондент из BT Sport во время прямой трансляции подметил, что он вернулся с "легкостью в ногах".

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Конечно же, сразу подоспели фанаты и начали в Twitter и дискутировать насчет того, зачем испанец покинул поле. Большинство болельщиков сходились в одном - испанцу просто приспичило в туалет.

"Монреаль отошел по-большому", - отметил один из фанатов.

Стивен Сандерс написал: "Куда Монреаль делся?", - и сопроводил сообщения смайликами.

Другой болельщик был более откровенен в своих предположениях: "Начо просто отошел поср*ть во время матча ЛЕ и вернулся, как ни в чем не бывало".

Также не упустил возможности подколоть неаполитанцев Джеймс Кук: "Настолько легко, что Монреаль пошел в туалет во время матча".

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Наполи, Футбол, Начо Монреаль, Новости футбола.
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