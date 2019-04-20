Аякс отменил поездку в Гонконг из-за финала Лиги чемпионов

Аякс отказался от прибыльной поездки 17 мая в Гонконг, куда клуб планировал отправиться без игроков сборных. Причиной стало возможное участие амстердамцев в финале ЛЧ 1 июня.
Клуб посчитал дурным знаком не отказываться от поездки до окончания дуэли с Тоттенхэмом в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает De Telegraaf.
Аякс сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 1997 года. Амстердамцы стали первой командой в истории турнира, дошедшей до 1/2 финала, которая прошла три раунда квалификации.
Также Аякс – первая с 2005 года команда не из топ-5 европейских чемпионатов, вышедшая в полуфинал ЛЧ. Предыдущее достижение покорилось другим голландцам – ПСВ.
Благодаря победам Аякса Нидерланды сократили отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА.