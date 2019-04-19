Аллегри: Роналду - будущее Ювентуса

Новости спорта: Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.

"Завтра мы должны закрыть вопрос с чемпионством и отпраздновать, так как это цель, к которой мы шли весь сезон. Это отличный сезон. Мы должны принять поражение от „Аякса“, так как уже ничего не можем изменить. Мы должны двигаться дальше и не искать оправданий.

Мы близки к исторической цели и хотим отпраздновать титул завтра. Болельщики должны гордиться командой, которая собирается выиграть восьмое скудетто подряд.

Криштиану провёл прекрасный сезон. Он — будущее "Ювентуса". Роналду отлично играет и сделает то же самое в следующем сезоне", — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.