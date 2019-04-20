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Видео серии пенальти с Динамо установило рекорд просмотров на YouTube-канале Шахтера

Видео серии пенальти с Динамо установило рекорд просмотров на YouTube-канале Шахтера
04:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Видео победной серии пенальти в четвертьфинале Кубка Украины набрало рекордное количество просмотров за все время существования YouTube-канала ФК “Шахтер”, опередив трансляции игр.

Главным героем видео пенальти, набравшем свыше 901 тыс. просмотров, стал вратарь донецкого футбольного клуба “Шахтер” Андрей Пятов. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

Несколько дней видео послематчевых 11-метровых ударов в поединке “Шахтер” - “Динамо” (4:3) держалось в топ-15 продуктов украинского сегмента хостинга. Этот ролик оказался самым популярным среди всех когда-либо размещенных на клубных YouTube-каналах Украины.

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Как сообщалось ранее, 7 апреля в четвертьфинальном матче футбольного Кубка Украины “Шахтер” обыграл “Динамо” в серии послематчевых пенальти 4:3 (основное время 1:1). С одиннадцатиметровой отметки забили Исмаили, Майкон, Веллингтон и Коваленко. При этом Пятов парировал удары Миколенко и Шепелева.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Видео, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
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