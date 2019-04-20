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Салах - главная цель Ювентуса в летнее трансферное окно

Салах - главная цель Ювентуса в летнее трансферное окно
01:39 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Вылет от Аякса в 1/4 финала Лиги чемпионов побуждает руководство Ювентуса к активным действиям на трансферном рынке.

Сообщается, что боссы уже выделили шесть футболистов, которых хотели бы видеть в составе, исключая из этого списка уже подписанного Аарона Рэмси.

Список желаемых трансферов возглавляет Мохаммед Салах, который должен заменить Пауло Дибалу и Дугласа Косту, которые исчерпали себя в Ювентусе и могут покинуть клуб.

В защитную линию Ювентус хотел бы подписать Самюэля Умтити, который может покнуть клуб в случае трансфера Маттейса де Лигта. На самого Де Лигта также Ювентус претендует, но игрок отдает приоритет Барселоне.

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Третьей целью Юве является молодой португальский талант Жоау Фелиш, но за него придется выложить 120 миллионов евро. В свои 19 лет игрок сумел громко заявить о себе в еврокубках.

В списке также есть и партнер Жоау Фелиша по Бенфике - Рубен Диаш, который играет на позиции центрального защитника и мог бы омолодить эту линию в Ювентусе.

Замыкает список трансферов два итальянских таланта - Николо Дзаньоло и Федерико Кьеза, которые также показывают себя с лучшей стороны во время игр в чемпионате Италии.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах.
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