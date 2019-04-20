Салах - главная цель Ювентуса в летнее трансферное окно

Новости спорта: Вылет от Аякса в 1/4 финала Лиги чемпионов побуждает руководство Ювентуса к активным действиям на трансферном рынке.

Сообщается, что боссы уже выделили шесть футболистов, которых хотели бы видеть в составе, исключая из этого списка уже подписанного Аарона Рэмси.

Список желаемых трансферов возглавляет Мохаммед Салах, который должен заменить Пауло Дибалу и Дугласа Косту, которые исчерпали себя в Ювентусе и могут покинуть клуб.

В защитную линию Ювентус хотел бы подписать Самюэля Умтити, который может покнуть клуб в случае трансфера Маттейса де Лигта. На самого Де Лигта также Ювентус претендует, но игрок отдает приоритет Барселоне.

Третьей целью Юве является молодой португальский талант Жоау Фелиш, но за него придется выложить 120 миллионов евро. В свои 19 лет игрок сумел громко заявить о себе в еврокубках.

В списке также есть и партнер Жоау Фелиша по Бенфике - Рубен Диаш, который играет на позиции центрального защитника и мог бы омолодить эту линию в Ювентусе.

Замыкает список трансферов два итальянских таланта - Николо Дзаньоло и Федерико Кьеза, которые также показывают себя с лучшей стороны во время игр в чемпионате Италии.