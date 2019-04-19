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Хацкевич: Второй тайм полностью разочаровал

Хацкевич: Второй тайм полностью разочаровал
20:31 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал спарринг с полтавской Ворсклой.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал спарринг с «Ворсклой», организованный в рамках подготовки к матчу с «Шахтером».

- Со стороны показалось, что ваша команда одержала очень легкую победу…

- Мне тоже так показалось, особенно в первом тайме. Но второй тайм полностью разочаровал. Центр поля мы вообще не контролировали, к тому же было много технического брака. У нас были только какие-то спонтанные выходы в атаку по сравнению с первым таймом, когда были и структура игры, и исполнение. Во втором тайме игроки подумали, что будет так же легко, и у соперников на поле вышли уже другие ребята. Но все равно любой спарринг лучше, чем если бы мы просто сыграли между собой.

- Как вам дебют Карлоса де Пены? Выполнил ли он вашу установку?

- Видно, что он пытается активно играть вперед, берет игру на себя. Может быть, один удар из трех у него был неподготовленным. Но в эпизоде с забитым мячом он показал хорошую координацию. Понятно, что возможно где-то ему еще не хватает взаимопонимания с партнерами, но в сегодняшней игре он достаточно неплохо выглядел именно в атаке.

- В игре не приняли участие Вербич и Гармаш. У них проблемы со здоровьем или вы просто решили их поберечь?

- Гармаш сам себя уже поберег на четыре игры. В этой игре участвовали те, кто будут готовиться к ближайшим матчам чемпионата. У Вербича есть небольшие проблемы с голеностопом, поэтому мы решили его поберечь.

Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)

- Дуэлунд еще не готов играть?

- Он работает в общей группе, но на сегодняшний момент он еще не готов участвовать в играх. Понятно, что ему хочется поскорее выйти на поле, он готовится и к играм чемпионата Европы за свою сборную. Мы тоже со своей стороны все будем делать, но нужно время и нужно терпение, в первую очередь, с его стороны.

- Напряженная атмосфера в обществе, связанная с выборами президента, не мешает работать вам и игрокам?

- Мне точно не мешает. В нашей стране выбор один.

- Денис Попов очень уверенно провел свой дебютный поединок за первую команду. Как оцените его игру?

- Денис – молодец, он на самом деле сильно прибавил за эти последние годы, особенно в тот период, когда мы были на сборах. Было видно, что потенциал достаточно высокий. Ему еще нужно добавить в элементе первого паса, сейчас это одно из требований в игре центральных защитников. В этом компоненте он тоже постепенно прибавляет. Ему тоже нужно время, доверие и понимание той ситуации, в которой мы находимся, ведь где-то мы больше доверяем опытным ребятам. Но Денис воспринимает все правильно.

- Цитаишвили также сегодня ярко себя проявил. Какие у него перспективы?

- Перспективы у них у всех сумасшедшие. Но нужен результат на дистанции. С молодыми ребятами можно сыграть ярко одну – две игры... Перспектива у команды хорошая.

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ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, УПЛ, Новости футбола.
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