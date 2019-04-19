Жена Икарди рассказала о будущем мужа в Интере

Новости спорта: Мауро Икарди останется в Интере в следующем сезоне.

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, рассказала о настрое футболиста, а также заявила о намерении продолжить сотрудничество с клубом в следующем сезоне.

"Мауро продолжает забивать и двигаться вперёд. Сейчас он более безмятежен и обнимает всех, хотя у него всегда и со всеми были прекрасные отношения. Мы будем в "Интере" и в следующем году", — цитирует Нару Calciomercato.com со ссылкой на эфир программы Verissimo.

Напомним, в феврале Икарди был лишён капитанской повязки в "Интере" после критики в адрес клуба со стороны Нары, которая обвинила нерадзурри в том, что они не уважают её мужа. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту игрока. Сам форвард перестал выходить на поле, ссылаясь на травму, однако главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что врачи не выявили у него серьёзных проблем со здоровьем. Недавно Икарди вернулся в состав "Интера".