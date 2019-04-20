Рафаэль Бенитес рассказал, когда уйдет на пенсию

Новости спорта: Тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес сообщил, когда завершит свою карьеру.

Рафаэль Бенитес намерен завершить тренерскую карьеру через 11 лет, но постарается еще раз выиграть за это время Лигу чемпионов — сообщает ВВС.

"Мне нравится работа тренера, но я думаю, что в 70 лет стоит закончить, — заявил Бенитес. — Я не знаю, где буду работать в следующем сезоне. Контракт с Ньюкаслом у меня заканчивается, и я пока не получил ответ руководства на мои условия. Мне бы хотелось снова бороться за трофеи, и за оставшиеся 11 лет я не отказался бы еще раз выиграть Лигу чемпионов".

59-летний Бенитес работал с Вальядолидом, Осасуной, Эстремадурой, Тенерифе, Валенсией (выиграл два титула чемпиона Испании и Кубок УЕФА), Ливерпулем (Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Суперкубок Англии), Интером (Суперкубок Италии и Клубный чемпионат мира), Челси (Лига Европы), Наполи (Кубок и Суперкубок Италии), Реалом и Ньюкаслом.