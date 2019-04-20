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Гвардиола: Совершенства невозможно достичь

Гвардиола: Совершенства невозможно достичь
21:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о вылете клуба из Лиги чемпионов.

"Совершенства невозможно достичь. Никогда, но нужно стараться. Если не исправлять ошибки, они вновь дадут о себе знать. Я думаю только о предстоящем матче. Здорово, что мы сражаемся за титул, но нужно думать сначала о встрече с "Тоттенхэмом", а уже потом – об игре с "Манчестер Юнайтед".

Ещё перед игрой в Лиге чемпионов я говорил, что мы уже добились невероятных вещей. Я горжусь", — цитирует испанского специалиста официальный "твиттер" клуба.

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Сегодня, 20 апреля, "Манчестер Сити" в 35-м туре чемпионата Англии дома сыграет с "Тоттенхэм Хоттспур". Начало встречи – в 14:30 мск.

"Горожане" с 83 очками занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на два балла. У команды Гвардиолы матч в запасе.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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