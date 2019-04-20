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Гуллит объяснил, почему Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов

Гуллит объяснил, почему Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов
10:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Голландец Рууд Гуллит считает, что Пепу Гвардиоле не хватает в команде Лионеля Месси.

Известный в прошлом голландский футболист Рууд Гуллит считает, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов, поскольку ему не хватает в команде нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него больше нет Месси. Он пытался в Баварии, был близок, но так и не преуспел. Победа в Бундеслиге с Баварией - это не достижение, потому что они выигрывают ее почти в каждом сезоне.

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Когда у Барселоны были напряженные матчи, на первый план выходил Месси. Во многих матчах эпохи Гвардиолы он был жизненно важным игроком. Нельзя купить команду, которая это делает. Мне жаль Хосепа, я вижу его страсть и его мотивацию", — сказал Гуллит в эфире beIN Sports.

Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с Барселоной (2008/09, 2010/11).

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ФК Барселона, Футбол, Рууд Гуллит, Новости футбола.
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