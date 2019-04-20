Реал готовит предложение по Погба

Новости спорта: Поль Погба может перейти в Реал в ближайшее трансферное окно.

"Реал" предпримет попытку заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает The Sun.

По информации издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не утратил интерес к 26-летнему хавбеку "красных дьяволов", несмотря на его блеклую игру в противостоянии с "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Учитывая желание наставника, "Королевский клуб" сделает предложение по приобретению француза в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Юнайтед" на счету Погба в 42 матчах 16 результативных и 11 голевых передач. Контракт игрока с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года, однако Поль не намерен его продлевать. Трансфер футболиста оценивается суммой выше € 100 млн.