Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку

Ближайшим летом форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, "красные дьяволы" готовы будут продать 25-летнего нападающего ближайшим летом, если получат по нему достойное предложение. Сам бельгиец тоже заинтересован в смене команды, так как не доволен количеством игрового времени, которое он получает на "Олд Траффорд". Интерес к футболисту проявляют "Интер", "ПСЖ" и "Бавария".
В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Юнайтед" Лукаку принял участие в 42 матчах, отметился 15 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока равняется € 85 млн.