Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку

Новости спорта: Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по Ромелу Лукаку.

Ближайшим летом форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы будут продать 25-летнего нападающего ближайшим летом, если получат по нему достойное предложение. Сам бельгиец тоже заинтересован в смене команды, так как не доволен количеством игрового времени, которое он получает на "Олд Траффорд". Интерес к футболисту проявляют "Интер", "ПСЖ" и "Бавария".

В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Юнайтед" Лукаку принял участие в 42 матчах, отметился 15 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока равняется € 85 млн.