Кендзера: Ментальность украинцев и поляков очень похожа

Новости спорта: Ключевой защитник киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал о пребывании в Украине.

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера рассказал об адаптации и жизни в Украине.

«Ментальность украинцев и поляков очень похожа. То же самое могу сказать о наших языках. Я здесь очень хорошо себя чувствую, как дома.

Я играю в хорошем европейском клубе, но я знаю свое место в рейтинге лучших правых защитников Польши. И до того, чтобы быть в топе, мне еще далеко.

Щипание или царапанье соперника? Нет-нет... Правда, в чемпионате Польши у меня были матчи, в которых у меня были «любимцы». У нас могли возникать споры, но я уважаю всех своих соперников. Это были классные поединки с адреналином», – поделился Кендзера.