Манджукич и ряд игроков не помогут Ювентусу до конца сезона

Новости спорта: "Бьянконери" остались без ряда ключевых футболистов.

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поведал о кадровой ситуации в команде накануне матча 33-го тура Серии А против "Фиорентины".

Запасной голкипер команды Маттиа Перин и хавбек Сами Хедира пропустят около 3 месяцев. Кроме того, до конца сезона туринцам не поможет также и форвард Марио Манджукич.

В лазарете команды также находятся Пауло Дибала (3 недели на восстановление) и экс-вингер "Шахтера" Дуглас Коста (10 дней).

"Ювентусу" достаточно ничьи в сегодняшнем матче против "Фиорентины" для того, чтобы гарантировать себе 8-ое Скудетто подряд.