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Милан не удержал победу в концовке матча с Пармой

Милан не удержал победу в концовке матча с Пармой
15:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Парма» ушла от поражения в матче Серии А с «Миланом».

Завершился матч 33-го тура чемпионата Италии между «Пармой» и «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардино». Итоговый счёт игры — 1:1.

Первыми в матче отличились гости. На 69-й минуте результативным ударом отметился испанский полузащитник Самуэль Кастильехо. Результативную передачу ему отдал соотечественник Сусо. Хозяева сравняли счёт на 87-й минуте. Автором гола стал бывший игрок «Зенита» — 37-летний португалец Бруну Алвеш.

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В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» занимает 4-е место. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 56 очков в 33 матчах. «Парма» — на 13-м месте, набрав 36 очков. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Торино». «Парма» в гостях будет противостоять «Кьево».

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ФК Милан, ФК Парма, Серия А, Новости футбола.
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