Роналду показал странный жест партнерам после окончания матча с Аяксом (Видео)

Форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду после ответного матча в финала Лиги Чемпионов с Аяксом (1:2) показал партнерам по команде довольно странный жест.

Уходя с поля, нападающий провел рукой возле пятой точки.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что таким образом Роналду показал, что команда - обделалась.

Oh. My. God.

AMAZING video!

Cristiano Ronaldo at the end of Juventus-Ajax does a gesture to his bench to say his Juve teammates shat on themselves

(3 gestures:

behind ass;

then the typical Latin one for “shit on yourselves”;

then as he would smell shit) pic.twitter.com/xBxuVYoZFr

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 19 апреля 2019 г.