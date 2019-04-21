Манчестер Сити - Тоттенхэм: гол и обзор матча (Видео)

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити минимально обыграл лондонский Тоттенхэм на Этихад Стэдиум.
Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0
Гол: Фоден, 5.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – де Брюйне (Фернандиньо, 38), Гюндоган, Фоден – Стерлинг, Агуэро (Сане, 66), Б. Силва.
Тоттенхэм: Гаццанига – Тоби (Льоренте, 78), Санчес, Вертонген – Фойт, Дайер (Ваньяма, 61), Алли (Роуз, 69), Дэвис – Лукас Моура, Сон Хын Мин, Эриксен.
Предупреждения: Стерлинг — Ваньяма, Вертонген.