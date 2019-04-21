Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом
Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом

Манчестер Сити - Тоттенхэм: гол и обзор матча (Видео)

Манчестер Сити - Тоттенхэм: гол и обзор матча (Видео)
01:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Команда Хосепа Гвардиолы сделала важный шаг к титулу чемпионов.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити минимально обыграл лондонский Тоттенхэм на Этихад Стэдиум.

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0

Гол: Фоден, 5.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – де Брюйне (Фернандиньо, 38), Гюндоган, Фоден – Стерлинг, Агуэро (Сане, 66), Б. Силва.

Тоттенхэм: Гаццанига – Тоби (Льоренте, 78), Санчес, Вертонген – Фойт, Дайер (Ваньяма, 61), Алли (Роуз, 69), Дэвис – Лукас Моура, Сон Хын Мин, Эриксен.

Предупреждения: Стерлинг — Ваньяма, Вертонген.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик решением судей победил Аракаву
02 Беринчик - Аракава: события боя
03 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
04 Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
05 Денис Беринчик - Нихито Аракава: полный бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь