Роналду определился со своим будущим в Ювентусе

Новости спорта: Криштиану счастлив завоевать титул чемпиона Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал слухи об уходе из клуба.

"Это был хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок, скудетто. Я счастлив, победить было так просто, как может показаться. В команде все позитивно настроены, мы выиграли два трофея, это тоже важно.

Я очень счастлив завоевать титул чемпиона Италии. Вся команда постарается выложиться на максимум, чтобы в следующем сезоне завоевать много трофеев. Останусь ли я в Ювентусе? Уверен в этом на 1000%", - приводит слова Роналду gianlucadimarzio.com.

В текущем сезоне Роналду провел 39 матчей за Ювентус, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.