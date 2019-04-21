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Анри возглавит клуб из MLS

Анри возглавит клуб из MLS
14:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Новый виток тренерской карьеры знаменитого француза.

Знаменитый экс-нападающий Тьерри Анри на следующей неделе возглавит Нью-Йорк Ред Буллз, сообщают источники Sky Sports.

Руководители клуба отправятся в Лондон для того, чтобы завершить сделку, которая была оговорена футбольным и коммерческим отделами клуба.

Ранее сообщалось, что назначение Анри должно поспособствовать росту коммерческой привлекательности бренда.

Француз, который неудачно начал тренерскую карьеру в Монако и был уволен спустя три месяца у руля команды, выступал за нью-йоркский клуб в период 2010-14 годов.

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Всего за Нью-Йорк 41-летний Анри провел 135 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи.

В нынешнем сезоне МЛС Ред Буллз занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, где всего выступают 12 команд. На счету команды одна победа в стартовых семи матчах сезона.

В прошлом сезоне Нью-Йорк занял первое место в конференции, но в плей-офф вылетел от будущего чемпиона Атланта Юнайтед на стадии финалов конференций.

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ФК Нью-Йорк Ред Буллз, МЛС, Футбол, Тьерри Анри, Новости футбола.
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