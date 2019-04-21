Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Беринчик решением судей победил Аракаву
Беринчик решением судей победил Аракаву
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
Кроуфорд - Хан. Видео боя
Кроуфорд - Хан. Видео боя

Английские гранды охотятся за полузащитником Аякса

Английские гранды охотятся за полузащитником Аякса
15:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Аякса Хаким Зиеш интересен нескольким клубам АПЛ.

Полузащитник "Аякса" и сборной Марокко Хаким Зиеш заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Mirror.

Выступления марокканца помогли амстердамцам дойти до полуфинала текущего розыгрыша Лиги чемпионов, попутно выбив фаворитов турнира - "Реал" и "Ювентус". Это и вызвало интерес у ведущих клубов Англии.

По данным источника, "Арсенал", "Ливерпуль", а также оба манчестерские клуба предпримут попытку подписать Зиеша грядущим летом.

Алиссон: Ливерпуль будет сражаться за два титула

Сообщается, что "Аякс" потребует за своего плеймейкера достаточно демократичную цену в 25 миллионов фунтов.

26-летний полузащитник провел в текущем сезоне 41 матч за амстердамский клуб, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хаким Зиеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик решением судей победил Аракаву
02 Беринчик - Аракава: события боя
03 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
04 Кроуфорд - Хан: где и когда смотреть бой
05 Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь