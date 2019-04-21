Английские гранды охотятся за полузащитником Аякса

Новости спорта: Полузащитник Аякса Хаким Зиеш интересен нескольким клубам АПЛ.

Полузащитник "Аякса" и сборной Марокко Хаким Зиеш заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Mirror.

Выступления марокканца помогли амстердамцам дойти до полуфинала текущего розыгрыша Лиги чемпионов, попутно выбив фаворитов турнира - "Реал" и "Ювентус". Это и вызвало интерес у ведущих клубов Англии.

По данным источника, "Арсенал", "Ливерпуль", а также оба манчестерские клуба предпримут попытку подписать Зиеша грядущим летом.

Сообщается, что "Аякс" потребует за своего плеймейкера достаточно демократичную цену в 25 миллионов фунтов.

26-летний полузащитник провел в текущем сезоне 41 матч за амстердамский клуб, в которых отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами.