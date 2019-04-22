Шовковский: Ахметов хотел купить меня в Шахтер

Новости спорта: Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский рассказал, что его хотели видеть в стане главного конкурента.

Александр Шовковский всю карьеру провел в родном киевском Динамо (не считая аренды на старте карьеры). Однако, однажды его хотел приобрести Шахтер.

"В 2008 году во время отпуска у меня произошла встреча в одном месте с Ринатом Ахметовым. Во время разговора он мне сказал: "В свое время я хотел купить трех футболистов Динамо, один из них – ты".

Я ответил: "Ринат Леонидович, при всем уважении, как вы можете себе это представить, чтобы я из Динамо перешел в Шахтер? Это невозможно".

"Считаю ли я это предательством? Не хочу такие эпитеты употреблять. Это не предательство. Знаете, мать не выбирают, страну не выбирают", – рассказал Шовковский в эфире программы "Рандеву з Яніною Соколовою".