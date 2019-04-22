Бернард: У меня были проблемы в Украине

Новости спорта: Бразилец Бернард не жалеет о переходе в Шахтер.

Нападающий сборной Бразилии и английского Эвертона Бернард рассказал о своем периоде в Украине и переезде в Европу.

"Я не в коем случае не сожалею о пребывании в Шахтере. У меня были проблемы в Украине, было много трудностей, однако это бесценный опыт. Это был период, через который мне нужно было пройти, чтобы стать лучше, чем когда я только переехал в Европу", - заявил Бернард.

Бразилец перебрался в Эвертон летом 2018-го года на правах свободного агента.

В текущем сезоне АПЛ Бернард сыграл за Эвертон 32 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи.