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Бернард: У меня были проблемы в Украине

Бернард: У меня были проблемы в Украине
06:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бразилец Бернард не жалеет о переходе в Шахтер.

Нападающий сборной Бразилии и английского Эвертона Бернард рассказал о своем периоде в Украине и переезде в Европу.

"Я не в коем случае не сожалею о пребывании в Шахтере. У меня были проблемы в Украине, было много трудностей, однако это бесценный опыт. Это был период, через который мне нужно было пройти, чтобы стать лучше, чем когда я только переехал в Европу", - заявил Бернард.

Бразилец перебрался в Эвертон летом 2018-го года на правах свободного агента.

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В текущем сезоне АПЛ Бернард сыграл за Эвертон 32 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи.

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ФК Шахтер, ФК Эвертон, Футбол, Новости футбола, Бернард.
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