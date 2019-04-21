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Реал разгромил Атлетик, Бензема оформил хет-трик

Реал разгромил Атлетик, Бензема оформил хет-трик
19:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Мадридский клуб крупно обыграл гостей из Бильбао.

Болельщики, пришедшие на Сантьяго Бернабеу стали свидетелями победы мадридского Реала над Атлетиком из Бильбао.

На старте второго тайма Карим Бензема открыл счет в матче, за 15 минут до конца основного времени оформил дубль, а уже в дополнительное время забил метров из 35 в пустые ворота.

Реал - Атлетик 3:0

Голы: Бензема, 47, 76, 90+1.

Реал готовит предложение по Погба

Реал Мадрид: Навас — Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 70) — Асенсио (Браим Диас, 84), Васкес (Бэйл, 70) — Бензема.

Атлетик: Яго Эррерин — Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче — Сан Хосе, Беньят — Кордоба (Лопес, 76), Рауль Гарсия (Адурис, 76), Муниаин — Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Кроос, Навас - Кордоба, Берчиче, Рауль Гарсия, Мартинес

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ФК Реал, Футбол, ФК Атлетик Б, Новости футбола, Реал - Атлетик.
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